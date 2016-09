III Międzynarodowy Festiwal Dobrych Projektów Wroclove Design

Wroclove Design to pierwsze i największe we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku wydarzenie prezentujące rzemiosło, nowe technologie, design i sztukę na skalę europejską.

Od 18 do 22 maja 6000m2 w części meblowej Alei Bielany, największego centrum handlowego w Polsce, zamieni się w miejsce prezentacji dobrego designu i zaskakujących rozwiązań w ramach wystaw tematycznych, warsztatów, spotkań i dyskusji.

FOR SALE:DESIGN – to hasło przyświecające trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design, którym organizatorzy chcą zachęcić do zastanowienia się nad znaczeniem designu we współczesnym świecie, który coraz częściej sprawia wrażenie „świata na sprzedaż”. W związku z hasłem tegorocznej edycji nieprzypadkowy jest wybór miejsca – centrum handlowe Aleja Bielany, w którym znaleźć można najszerszą ofertę mebli i wyposażenia do wszystkich rodzajów wnętrz. Aleja nie tylko gości wydarzenie, ale

i stało się jego mecenasem.

W programie znajdzie się 7 wystaw z Polski, Niemiec, Austrii i Czech, 70 ekspozycji, ponad 100 projektantów i twórców z całego świata, 40 warsztatów, ponad 250 godzin spotkań

i gorących dyskusji. A wszystko to podczas 5 dni! Przestrzeń festiwalowa zostanie podzielona na 7 stref tematycznych: KIDS, ARTS&CRAFTS, POSTMORTAL, FRESH, TECHNOLOGY, FOOD DESIGN, SPORT&RELAX, a każdą z nich wypełnią wystawy

i przedmioty stworzone przez uznanych, a także zdolnych, poczatkujących projektantów.

Wśród gości znajdą się m.in.:

Światowej sławy projektant Robert Majkut, który tworzy luksusowe wnętrza

o wyjątkowym charakterze. Poprowadzi wykłady „Od przyszłości do teraz”; charyzmatyczna osobowość telewizyjna Omenaa Mensah, założycielka i prezes Omenaa Foundation,

a zarazem bizneswoman i właścicielka marki Ammadora. Poprowadzi wykłady „Meble na nowo zdefiniowane” oraz „Pokaż mi jak mieszkasz, a powiem Ci kim jesteś́ – jak mieszkają̨ polskie gwiazdy”; Pia Interlandi projektantka mody, wykorzystująca w swoich pracach śmierć jako koncepcję naukową i psychologiczną. Poprowadzi wykład „Garments for the grave”. Zapisy na wszystkie warsztaty i wykłady dostępne są na stronie http://wroclovedesign.pl/pl/spotkania/.

Co jeszcze?

Na Wroclove Design Festival jedną z wielu niesamowitych ekspozycji będzie FLARIS LAR 1, najmniejszy na świecie, ultranowoczesny i lekki samolot odrzutowy. Mieści się

w garażu, a jego skrzydła można zdemontować w 5 minut. Do startu i lądowania potrzeba nie więcej niż 250 metrów pasa startowego. Waży nie wiele więcej od fiata 126p, a podróż nim kosztuje złotówkę za kilometr! Co więcej, obsługa maszyny jest uproszczona do minimum.

Amatorzy nowinek technologicznych także znajdą coś dla siebie – gogle Samsung Gear Virtual Reality. Wirtualna rzeczywistość – kiedyś niedostępny, efekt specjalny z filmów science fiction – dziś staje się rozwiązaniem, które każdy może mieć

w domu. Gogle przenoszą w świat wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu można znaleźć się na krawędzi najwyższego budynku na świecie – Burj Khalife



w Dubaju. Każdy z uczestników będzie mógł przetestować także kamerkę GEAR 360 – do nagrywania obrazu w 3D.

Na tym nie koniec!

Zaprezentowane zostaną nie tylko uznani polscy projektanci ale także europejscy

i światowi. a wśród nich m.in.:

AUSTRIAN DESIGN EXPLOSION – prezentacja 150-lat austriackiego designu, łącząca fascynację technologią, kreatywne podejście do materiałów i poetyckość. Wybrane produkty pokazują, jaki wpływ wywarła kreatywność projektantów, technologów oraz badaczy na tworzenie lepszego, zrównoważonego i ładniejszego świata od początków rewolucji przemysłowej do obecnej epoki cyfrowej.

PROCES – autorski projekt Grynasz Studio & Wroclove Design wykorzysta różne polskie wdrożenia, aby na ich przykładzie zaprezentować poszczególne etapy procesu produkcji, czyli pracę projektanta z inwestorem, sposób rozwijania koncepcji oraz efekt końcowy – gotowy produkt.

URNY BIODEGRADOWALNE OVO/MALA GOSIA DZIEMBAJ – pozwalają połączyć ekologiczny pochówek z tradycyjną formą upamiętnienia. Ceramiczna kula zostaje przy żyjących jako wspomnienie bliskiej osoby, prochy umieszczone w biodegradowalnej urnie, zakopane w ziemi stają się podłożem pod nowe życie.

Tajemnicze słowo DESIGN coraz częściej pojawia się w rozmowach dorosłych. Jest dziwne

i niezrozumiałe – chociaż pisze się „design”, to czyta się „dizajn”. Dlaczego? Czyżby to był stwór z obcej planety? A jeśli tak, to czy ma bardzo duże oczy i ostre kły? Gryzie, czy daje się oswoić?

Podczas festiwalu także dzieciaki znajdą coś dla siebie! Strefa KIDS umożliwia obcowanie

z designem na wiele sposobów – od obserwacji aż do aktywnego uczestnictwa. Najmłodsi odkryją potencjał tkwiący w drewnie – stworzą własne klocki i obrazy, skonstruują ekologiczne meble, zaprojektują własną lampę, tapetę lub mozaikę.

Zapisy na warsztaty dostępne są na stronie: www.wroclovedesign.pl

Ale to jeszcze nie wszystko!

Na Placu Solnym od 10 do 22 maja czekać będzie specjalna strefa. Będą najświeższe informacje o Wroclove Design, aromatyczna kawa, lemoniada, dobra muzyka i kącik zabawy dla dzieciaków. Natomiast od 19 do 22 maja przed budynkiem festiwalowym w Alei Bielany zagości Dj Bumi Philips, który zapewni muzyczny chillout. Uczestnicy festiwalu będą pojeni

i karmieni przez jedne z najlepszych food trucków we Wrocławiu: NIENAŻARTY, PICKUP BURGER, FRUTOPIA, QQRYQ, HAPPY LITTLE TRUCK, QUCHNIA M – FOOD TRUCK, HIMALAYAMOMO WROCLAW, PANCZO, SHAKEWAVE TRUCK, TAHO CAFE, AMERICAN BURGER, MOBICAFE, JOHN LEMON, BAGIETY Z FURGONETY, ZJEDZ PIEROGA, GREEN BUS.

Każdy znajdzie coś dla siebie!Zapraszamy do zapisów na warsztaty i wykłady: www.wroclovedesign.pl

Pamiętajcie! III edycja Wroclove Design Festival 18-22 maja 2016

Aleja Bielany, część meblowa obok delikatesów Alma i Loopy’s World

Czekoladowa 20

Bielany Wrocławskie

