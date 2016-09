3 urodziny Krzywego Komina już za nami!

Dobiegła końca impreza urodzinowa Krzywego Komina, której patronowaliśmy. Działo się! Organizatorzy podzieli się z nami podsumowaniem z tego niezwykłego wydarzenia.

Najhuczniejsza impreza urodzinowa we Wrocławiu dobiegła końca.

3 urodziny Krzywego Komina już za nami! W ubiegłą sobotę we Wrocławskim Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin miało miejsce całodniowe wydarzenie zorganizowane z okazji trzeciej rocznicy powstania organizacji. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje kulturalne, edukacyjne, muzyczne oraz kulinarne. Świętowanie rozpoczęło się porannymi zajęciami jogi, które pomimo wczesnej godziny cieszyły się dużym zainteresowaniem osób pragnących razem z nami pozytywnie rozpocząć weekend. Z godziny na godzinę przybywało coraz więcej gości! Przez cały dzień uczestnicy urodzin mieli szansę wziąć udział w ciekawych warsztatach, których nieodłącznym elementem stała się dobra zabawa.

Szycie lalek dla Wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej- Przylądka Nadziei Martyny Wojciechowskiej okazało się prawdziwym hitem. Podczas całodniowych zmagań z igłą i nitką powstało 86 pięknych maskotek, w których stworzenie amatorzy robótek ręcznych włożyli wiele serca. Wszystkie maskotki zostaną przekazane małym podopiecznymi fundacji Martyny Wojciechowskiej, a my mamy nadzieję, że wywołają uśmiech na dziecięcych twarzach. Równolegle odbywały się zajecia z malowania ceramiki, które również cieszyły się sporym zainteresowaniem. W czasie warsztatów spod Waszych rąk wyszło 70 pięknych ręcznie zdobionych talerzy.

Popołudniowy pokaz street workout-u zachwycił publiczność. Po występie niesamowitych chłopaków z Kępna wszyscy byli pełni pozytywnych wrażeń i energii. Praca i zaangażowanie, jakiego wymaga ten sport budzi prawdziwy podziw, a grupa Street Workout Kępno promuje go w najlepszy możliwy sposób.

W ramach warsztatów przeprowadzonych przez grupę projektową BASK (Agnieszka Bar i Kamil Salantyk) powstała imponująca szklana tkanina. Na stworzone przez Was dzieło zużytych zostało 3150 szt. koralików, 3623 szt. szklanych rurek oraz 350 m sznurka. To daje nam niezwykłą tkaninę o wymiarach 180 × 250 cm, którą już niebawem będzie można zobaczyć na żywo podczas Wroclove Design Festiwal 2016 (18-22 maja).

Podczas obchodów każdy miał szansę znaleźć coś dla siebie. Miłośnicy mocnego brzmienia mogli wziąć udział w zorganizowanych koncertach, gdzie w rockowych rytmach kołysał nas zespół NocEebo+, Widespread oraz Traf. Między koncertami goście mogli rozgrzać się tańcząc zumbę przy energetyzujących rytmach. Wielbicieli muzyki zapewne skorzystali również z okazji wychwycenia muzycznych perełek na Dolnośląskiej Giełdzie Fonograficznej, której nie zabrakło tego dnia.W ramach warsztatów kulinarnych powstały kilometry ręcznie robionego makaronu, który ze smakie został zjedzony z ciepłą zupą.

Wszyscy przybyli goście angażowali się w te, jak i inne atrakcje, jakie czekały na nich tego dnia. Chętnie odwiedzaliście nas z całymi rodzinami, znajomymi i przyjaciółmi. W ciągu całej imprezy odwiedziło nas około 6 tysięcy osób! Daliście nam mnóstwo energii i zapału do dalszych działań!

Niestety wszystko to już za nami. Ale nie jest to powód do zmartwień, nasze głowy są pełne pomysłów na czwarty jubileusz Krzywego Komina, bo przecież nie tylko do 3 razy SZTUKA!

Organizator:

CRZ Krzywy Komin

Dubois 33-35a

50-207 Wrocław

Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin’’ znajduję się w samym centrum wrocławskiego Nadodrza. Główną funkcją jest działalność kulturotwórcza i edukacyjna, która odbywa się podczas warsztatów i szkoleń. Działania edukacyjne uzupełnione są przez :wystawy, spektakle , koncerty . CRZ Krzywy Komin skierowany jest zarówno dla artystów , projektantów oraz dla ludzi chcących to wiedzę nabyć. Wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu , do dyspozycji są w pełni wyposażone sale.