III Maraton Tańca PWr

Kiedy: 10 maja 2016, o 18.00-21.00 (wtorek)

Gdzie: Strefa Kultury Studenckiej (SKS)

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zaprasza 10.05.2016 (wtorek) do Strefy Kultury Studenckiej PWr. na III Maraton Tańca. Od 18.00 do 21.00 będzie można potańczyć w rytmie różnorodnej muzyki.

Ilość par ograniczona.

Świetna okazja do sprawdzenia swojej kondycji i partnera ; )

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową do poniedziałku 9.05.2016r do godz. 24.00 na adres: anna.lisek@pwr.edu.pl.

Regulamin dostępny jest TUTAJ

http://156.17.28.1/ multimedia/aktualnosci/ MT_regulamin.pdf

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/611396915674161/