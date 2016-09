CZOUG wydał płytę!

Parę dni temu, 30 listopada żmigrodzki zespół metalowy CZOUG wydał swój debiutancki album.

CZOUG to grupa czterech kumpli mieszkających na tej samej ulicy (Willowej), którzy postanowili połączyć siły i stworzyć band z prawdziwego zdarzenia. Początkowo kapela miała nazywać się ŁOŚ, lecz po kilku dniach zmieniono ja na dużo… „cięższą”, adekwatną do wykonywanej przez chłopaków młócki. Muzyka wykonywana przez kapelę, to bardzo ciężki thrash metal/hardcore (groove metal?), inspirowany takimi zespołami jak ACID DRINKERS, SEPULTRA, SOULFLY, MACHINE HEAD. Teksty CZOŁGU przedstawiają rzeczywistość w bardzo przekrzywionym zwierciadle.

Skład formacji prezentuje się następująco:

Andrzej „Kobi” Walochnik na gitarze i gardziołku,

Leszek „Leszq” Kasperowicz na garach,

Marcin „Czerep” Czeredrecki na basie,

Adam „Buka” Kasperowicz na gitarze.

Utwory kapeli można za darmo odsłuchać na portalach:

www.czoug.bandcamp.com

www.soundcloud.com/jedzieczoug

www.youtube.com/user/JedzieCZOUG

Więcej informacji: https://www.facebook.com/jedzieczoug/info.