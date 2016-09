Pomóż BEST Wroclaw zdobyć nagrodę!

Organizacja BEST Wroclaw bierze udział w konkursie Praca@Danone. Aby dostać się do ścisłego finału potrzebne są głosy na facebooku. Wchodząc na stronę https://apps.facebook.com/konkursdanone/?app_data=13 oraz klikając zagłosuj możecie im pomóc! Zajmie Wam to nie więcej niż 20 sekund, a możecie przyczynić się do ich sukcesu. Wygrana przyczyniłaby się do zwiększenia ilości oraz polepszenia projektów organizowanych przez BEST Wroclaw dla studentów Politechniki Wrocławskiej.

BEST to organizacja studencka, której celem jest umożliwienie dialogu, współpracy i wymiany pomiędzy studentami europejskich uczelni technicznych. Poprzez swoje działania kreuje obraz tzw. europejskiego inżyniera, który charakteryzuje się efektywnością w swoich poczynaniach, szeroką wiedzą techniczną oraz menadżerską, a także jest przygotowany do realizacji trudnych projektów w międzynarodowych zespołach. Aby dowiedzieć się o nich więcej, odwiedź naszą stronę www: http://www.best.wroclaw.pl/ oraz aby być na bieżąco, polub nasz profil https://www.facebook.com/BESTWroclaw .