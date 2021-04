Wstępniak

Drodzy Czytelnicy!

Witam Was po długiej przerwie, po raz pierwszy na łamach „Żaka” w wersji elektronicznej. Rok 2020 zapisze się niechlubnie w pamięci wszystkich, również w redakcji naszej gazety. Ze względu na zmianę formy zajęć na zdalną oraz inne komplikacje, wstrzymaliśmy tymczasowo druk gazety. „Żak” zapadł w długi letarg, ale wraz z nadejściem wiosny nieśmiało budzi się do życia i wygląda na świat.

Nasze plany na najbliższe pół roku obejmują wydawanie gazety w wersji elektronicznej. Co miesiąc znajdziecie nowy numer na stronie internetowej www.zak.pwr.edu.pl po wcześniejszej zapowiedzi na fanpage’u na Facebooku. Kiedy tylko wrócą zajęcia stacjonarne, „Żak” znowu pojawi się na stojakach w swojej tradycyjnej, papierowej formie.

Dobra wiadomość dla fanów motoryzacji! W tym numerze znajdziecie kolejną część z cyklu Słynne cztery kółka – tym razem o legendarnej serii Phantom Rolls–Royce’a. Z kolei osobom zainteresowanym mikroświatem polecam Wstęp do mikroskopii – z artykułu dowiecie się, kiedy powstał prototyp mikroskopu biologicznego oraz jak przygotować najprostszą próbkę do badań. Na rozluźnienie Stanikowy koszmar metrologiczny, czyli kto zgotował nam kobietom to piekło zakupowe.

Mamy również coś dla niestrudzonych poszukiwaczy pracy – Nikola Grudzień przygotowała dla Was garść cennych porad dotyczących CV. Z kolei w dziale Kultura znajdziecie recenzję Mandaloriana oraz wspomnienie koncertu Dikandy w Starym Klasztorze.

Kubki z kawą lub herbatą w dłoń – zapraszam do lektury!

Dagmara Rybak