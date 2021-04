Czekolada na gorąco z chili i cynamonem

Jeśli chcielibyście na Dzień Kobiet lub Dzień Mężczyzn zaimponować swojej drugiej połówce, ale w kuchni macie dwie lewe ręce, to poniższy przepis jest stworzony specjalnie dla was. Deser przygotujecie w 10 minut, a pięknie udekorowany będzie wspaniałą niespodzianką. I chyba nie muszę nikomu przypominać, że czekolada i chili to kulinarne afrodyzjaki…

Składniki (2 porcje):

1 szklanka mleka

½ szklanki śmietanki 30%

2 łyżki cukru

szczypta chili

2 szczypty cynamonu

20 g czekolady mlecznej

50 g czekolady gorzkiej

Przygotowanie:

Do garnuszka wlej mleko i śmietankę, a następnie dodaj cukier, chili oraz cynamon. Wszystko podgrzewaj na małym ogniu, co chwilę mieszając. Gdy mleko zacznie się delikatnie gotować, dodaj posiekaną czekoladę i mieszaj aż czekolada się rozpuści, a płyn będzie gładki i kremowy. Przelej do filiżanek i udekoruj bitą śmietaną posypaną cynamonem. Smacznego!

Paulina Napierała